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HANDBOLL 2026-06-22 KL. 19:45
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Stor intervju: Möt HK Aranäs nya tränare

Av Christian Johansson

Hur hamnade en prisad 34-årig spanjor i HK Aranäs?
Allt började på samma vis som när han hamnade på Island.
Möt herrlagets nya tränare Carlos Martin Santos i en längre intervju.

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