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NYHETER 2026-06-22 KL. 12:45
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Icke-födande föräldrar får samtal på BVC

Av Anton Bergenkull Lorentzson

För att stärka föräldraskapsstödet och och fånga upp båda föräldrarnas mående så har Region Halland infört ett enskilt samtal för den icke-födande föräldern på BVC.
– Jättepositivt och viktigt för familjen i stort, säger Katarina Jedrycha, barnhälsovårdsöverläkare i Närsjukvården Halland.

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