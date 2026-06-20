Personbil och moped i kollision – polis på plats

Polisen har kontaktats angående en kollision mellan en personbil och en moped.
Det var klockan 14.37 som polisen fick larm till korsningen vid Mariedalsvägen/Valldavägen.
– Det är en personbil och en moped som ska ha haft någon form av sammanstötning, säger Johan Håkansson, polisens presstalesperson i region Väst.
Klockan 15.05 hade polisen nyss anlänt till platsen.
– Jag kan inte se att någon ambulans kallats till platsen. Alla parter ska vara kvar, men skadeläget är oklart, säger Håkansson.
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.