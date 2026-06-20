Personbil och moped i kollision – polis på plats

Av Johanna Simonsson

Polisen har kontaktats angående en kollision mellan en personbil och en moped.



Polisen har larmats till en trafikolycka. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var klockan 14.37 som polisen fick larm till korsningen vid Mariedalsvägen/Valldavägen.

– Det är en personbil och en moped som ska ha haft någon form av sammanstötning, säger Johan Håkansson, polisens presstalesperson i region Väst.

Klockan 15.05 hade polisen nyss anlänt till platsen.

– Jag kan inte se att någon ambulans kallats till platsen. Alla parter ska vara kvar, men skadeläget är oklart, säger Håkansson.