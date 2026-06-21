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NYHETER 2026-06-23 KL. 06:45
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Efter missen: Ansökan för äldreboende dras tillbaka

Av Ronny Karlsson

Företagen ville satsa på ett äldreboende i Särö. Men missade helt att det redan fanns ett sådant i närheten. Nu dras ansökan tillbaka.

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