Man döms – fotade dotterns kompis när hon låg och sov

Av Ronny Karlsson

Mannen tog bilder av sexuell natur på dotterns kompis när hon låg och sov. Nu döms han för två olika brott.



En man döms för bland annat barnpornografibrott. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Mannen är i 60-årsåldern och bosatt i Kungsbacka kommun. Under våren i fjol hade hans dotter en kompis under 15 år på besök och hon sov även över.

Under natten ska mannen ha gått in i rummet där de båda låg och sov och då ha tagit bilder på kompisens underliv och rumpa.

Den drabbade flickan har i förhör uppgett att hon vaknade och märkte vad som hände men låtsades att sova. Hon beskriver händelsen som mycket obehaglig.

Mannen har erkänt att han var i rummet och även att han tog bilder på den övernattande flickan. Men hans förklaring var att han av en slump ska ha sett något märke på flickans rumpa, fört trosorna åt sidan och tagit bilder för att se så att det inte handlade om någon sjukdom. Efter att ha tagit bilderna ska han ha ångrat sig och raderat dem ganska omgående.

Tingsrätten har dock haft svårt att köpa mannens förklaring och ifrågasätter varför bilderna behövde tas mitt i natten.

Mannan döms nu för barnpornografibrott samt utnyttjande av barn för sexuell posering. Domen blir skyddstillsyn och dessutom ska han betala ut ett skadestånd till flickan på 21 750 kronor.