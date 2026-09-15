Debatt: Folklig fantasi möter dagens kreativitet

Debattören försvarar skulpturen Lasse i Gatan och dess koppling till Kungsbackas historia. Foto: Privat

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Replik på "Sagan om en staty" från 4/9

När konstnären Fredrik Raddum fick uppdraget att göra en skulptur vid Fyren funderade han kring Kungsbackas historia och hittade Lasse i Gatan. Han fastnade inte främst för den stenrike framgångsrike kaparen utan mer för den folkliga fantasin och mytbildningen som skapades kring denne mycket specielle man.

En sägen berättar om hur Lasse och ärkefienden Tordenskjöld fortfarande kan ses fäktas vid Onsalakusten i månskenet. En annan berättar om hur Lasse i Gatan rider längs kusten på sin svarta frustande häst.

Ja, men det vore ju roligt att koppla ihop de flera sekler gamla fantasibilderna med dagens ungdomliga kreativitet, tänkte konstnären och så blev det skulpturen Lasse i Gatan inspekterar Fyren.

Själv tycker jag det är en strålande intelligent och rolig tanke som för samman gamla tiders fantasifulla mytbildning och vår lokalhistoria med nutidens kreativitet på Kulturhuset på ett positivt och roligt sätt.

Att alla inte kan ha samma åsikt när det gäller konst är ju självklart. När Livets Träd för många decennier sedan hamnade på torget i Kungsbacka gick diskussionerna höga. Och inget fel i att en skulptur uppmuntrar till olika tankar och funderingar.

En extra poäng med den nya skulpturen är att vi nu också har början på en historisk skulpturvandring genom centrum – först Lasse i Gatan vid Fyren, sedan Kungsbackagumman vid Kommunhuset och så skulpturen till Beda Hallbergs minne i Badhusparken. Nu fattas bara en skulptur som lyfter fram kärnan i stadens historia – handlaren som under mer än ett millennium utvecklat området från den vikingatida handelsplatsen på Varlaplatån till torghandel och senare butiker och shoppingcentra. Det är staden Kungsbackas historia i ett nötskal. Att sedan övriga kommundelar också har sin egen historia att berätta är ju en annan sak.

Nog förtjänar den evige torghandlaren och kommunens lokalhistoria lite uppmärksamhet?

Birgitta Tingdal

Nämnden för Kultur och Fritid (s)

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