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NYHETER 2026-09-22 KL. 07:00
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Här är kommunens plan för att få in mer lokalt kött

Av Thomas Östberg

Kungsbacka kommun ska göra en ny upphandling av färskt kött. Det nya avtalet ska börja gälla nästa höst och nu vill kommunen genom dialog ta reda på vad som skulle kunna få fler lokala köttproducenter intresserade av att lämna anbud.

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