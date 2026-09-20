Inbrott i garage – verktyg och däck stulna

Tjuvar gjorde inbrott i ett garage och stal verktyg. Bilen hade även hissats upp och däck med fälgar stulits.
Stölden i Fjärås upptäcktes vid 14-tiden på söndagen.
– Någon har brutit sig in i garaget och tillgripit diverse verktyg. De har även hissat upp bilen och tillgripit däck med fälgar, säger Ulf Eriksson, stationsbefäl i Kungsbacka.
Uppgifter: Det orsakade den totalförstörda villan i Fjärås
När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.