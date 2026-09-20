Inbrott i garage – verktyg och däck stulna

Av Johanna Simonsson

Tjuvar gjorde inbrott i ett garage och stal verktyg. Bilen hade även hissats upp och däck med fälgar stulits.

Polisen larmades efter att en stöld ur ett garage upptäckts. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Stölden i Fjärås upptäcktes vid 14-tiden på söndagen.

– Någon har brutit sig in i garaget och tillgripit diverse verktyg. De har även hissat upp bilen och tillgripit däck med fälgar, säger Ulf Eriksson, stationsbefäl i Kungsbacka.