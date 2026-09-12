Debatt: Är elbilen en miljöbluff?

Elbilar och deras miljöpåverkan diskuteras i debattartikeln.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Hurra för elbilen, nu är alla våra miljöproblem lösta! Många stämmer in i lovsången av olika skäl.

Okunniga politiker som vill visa sin dådkraft, okunniga miljövänner som är ”övertygade”, bilnördar som vill ”axa”, motorjournalister som vill ha ännu bättre leksaker, bilfabrikanter som tjänar stora pengar på de stora dyra bilar som vi tyvärr efterfrågar! Det råder någon form av ”kejsarens nya kläder” stämning. Är det dåligt med elbilar?

Nej elbilen är faktiskt äldre än fossilbilen, men den föll på samma svagheter som finns idag, batterier, laddning och räckvidd. Men ny batteriteknik och moderna högeffektiva elmotorer har möjliggjort elbilar med tillräcklig räckvidd.

Men blir vår miljö bättre av detta? Globalt sett nej. Detta på grund av att en elbil måste drivas med i princip 100 procent grön el, kärnkraft inkluderad. Dock produceras cirka 60 procent av världen el med fossila bränslen! Så totalt sett har elbilen inget berättigande i dagsläget. Detta eftersom tillverkningen skapar stora miljöproblem, sällsynta jordartsmetaller för batterier och motorer, återvinning av batterier med mera.

Det finns uppgifter om att en elbil måste köras 5 000-20 000 mil för att betala av sin miljöskuld. Det värsta är att övertron på den rena elbilen har blivit ett alibi för att inte behöva ändra sina vanor. Vi glömmer de lågt hängande frukterna som att planera sin körning, ha en ekonomisk körstil, att samåka, åka kollektivt, få över tunga transporter till järnväg och sist men inte minst verka för införandet av pluginhybrider.

Pluginhybriderna blir ”miljöpositiva” mycket lättare eftersom batterierna bara är en femtedel till en tiondel så stora som elbilens. Detta medför en mycket mindre miljöpåverkan vid tillverkningen. Räckvidden på fem till femton mil är fullt tillräcklig för minst 90 procent av våra resor och man slipper räckviddsångest! Ett antal företag går dock en annan väg, det företag som sticker ut mest är Toyota, världens största personbilstillverkare. Toyota har fått kritik för att de inte satsar mer på elbilar, varför?

Toyota är realistiska och tror på fördelningen 1/3 elbilar, 1/3 pluginhybrider och 1/3 fossilbilar. Det vore förmätet att tro att Toyota har helt fel i detta avseende, man blir inte en världsledande tillverkare om man saknar kompetens. Utifrån denna övertygelse satsar de inte allt på de stora dyra elbilarna som bara ett fåtal har råd att köpa De satsar istället på det betydligt svårare nämligen att göra mindre, robusta och prisbilliga varianter som folk i gemen har råd att köpa.

Alla som tror att elbilen är den enda lösningen gör det stora misstaget som gör att det ”bästa” blir det godas fiende, man utreder inte alternativ och gör ingen riktig konsekvensanalys!

Det finns ingen enda enkel lösning! Istället måste vi som Toyota anser satsa på olika lösningar som är anpassade till verkligheten! I dagsläget är dock ’’pluginhybriden” bäst!

Nils Adman, civilingenjör KTH