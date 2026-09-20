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NYHETER 2026-09-21 KL. 16:30

Det händer under Beredskapsveckan

Av Stefan Pettersson

I dag gick startskottet för Beredskapsveckan. Programmet är fullmatat med allt från föreläsningar till unga beredskapshjältar.

Det händer under Beredskapsveckan
Foto: Kungsbacka kommun

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Beredskapsveckan pågår i Kungsbacka 21-27 september.

- Vårt program vänder sig till olika målgrupper men med samma syfte, att stärka Kungsbackas beredskap. Veckan kulminerar på lördag då området utanför Frillesåsskolan förvandlas till en mötesplats fylld med aktiviteter och samtal om hur vi tillsammans kan förbereda oss för en samhällsstörning, berättar Lina Dahlén, krisberedskapsspecialist i Kungsbacka kommun, i ett pressmeddelande.

Under veckan blir det bland annat:

Tisdag:

Dennis Salenborn föreläser om krisberedskap, klockan 18-19 på Kulturhuset Fyren. Föreläsningen är öppen för alla och kostnadsfri, men kräver anmälan.

Torsdag:

Annette Göterling föreläser om beredskapsodling, klockan 18.30 på Kulturhuset Fyren. Föreläsningen är öppen för alla och kostnadsfri, men kräver anmälan.

Skolmat serveras tillagad på fältkök, klockan 10.30 på Aranäsgymnasiet

Kungsbacka kommun genomför en beredskapsövning i fem skolrestauranger runt om i kommunen. Lunchen tillagas i mobila fältkök och serveras utomhus till eleverna. Syftet är att öva på hur måltidsverksamheten kan fungera vid exempelvis ett längre strömavbrott.

Fredag:

Andraklassare blir Beredskapshjältar, klockan 10-10.45 i Kungsbacka Live i Kungsmässan. Elever i årskurs 2 får möjlighet att gå en guidad tur i utställningen “Bli en beredskapshjälte".

Lördag:

Allmänhetens dag – beredskap bygger vi tillsammans, klockan 10-16 utanför Frillesåsskolan. Besökare får bland annat se hur en trygghetspunkt kan fungera, lära sig om hemberedskap, träffa frivilliga försvarsorganisationer eller delta i olika aktiviteter för barn.



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