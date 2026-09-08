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KULTUR & NÖJE 2026-09-22 KL. 21:15
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Drottningarna av banjopunk om spelningen: "Mycket röj"

Av Jenny Segergren

Hög energi och banjopunkt utlovas när trion som varit förband till Robbie Williams kommer till stan.

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