Debatt: Trygghet som patient

Berit Bergström, ordförande i driftnämnden närsjukvård. Foto: Privat

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Den tryggheten…

När du behöver hjälp på vårdcentralen och du inte behöver dra din sjukdomshistoria varje gång. Du ska bli sedd för den du är och det behov du har.

Om du har flera sjukdomar (multisjuk), och behöver söka vård på din vårdcentral är det tryggt att teamet runt dig känner till dig som patient (kontinuitet).

Att ha ett team runt dig som patient är ett av våra mål inom Moderaterna, vi är på god väg men inte framme vid målet.

Att ha en fast läkarkontakt är något alla har rätt till, och att ha ett team som innefattar olika professioner ger än ännu större trygghet. Både för dig som patient men också för alla medarbetare. Du ska veta vem din läkare är. Kontinuiteten är inte bara en trygghet, den räddar liv eftersom rätt diagnos kommer snabbare.

Du som är äldre ska kunna ringa ett enda nummer och få hjälp av en sjuksköterska direkt. Slut på ändlösa knappval. Den digitala utvecklingen ska inte göra det svårare för dig att söka vård, det finns fler möjligheter att söka på.

Du ska känna dig trygg och omhändertagen när du söker hjälp.

Vi har kommit långt i Halland, många andra regioner är nyfikna hur vi utvecklar nära vård och vill ta del av vårt arbete, men vi är inte klara. Vi vill mer, vi vill fortsätta utveckla den bästa vården för dig som patient och vara en trygg och innovativ arbetsgivare.

Region Halland är en av Hallands största arbetsgivare. Personalens villkor avgör vårdens kvalitet. Vi prioriterar kompetensförsörjning och rimliga scheman

Visste du att när du söker akut vård på våra sjukhus i Varberg och Halmstad under sommaren finns vårdcentralen där. Vi har många som kommer hit på sommaren som söker akut när man istället fått rätt hjälp på en vårdcentral och inte tagit tiden för någon mer akut sjuk. Detta underlättar för våra medarbetare och för dig som söker akut hjälp.

Visste du att vi var de första i Sverige som erbjöd digitalt första besök när du behöver tandställning eller när du som förälder ska ta ditt barn till första besöket till tandläkaren. Detta minskar stress för den som söker och för personal, digitalt där det underlättar.

Varje vårdcentral lägger sina öppettider efter det behov varje vårdcentral har, för att ge dig som invånare den bästa tillgängligheten, att ha öppet när behovet finns.

Genomsnittstiden för att komma i kontakt med din vårdcentral via chatt är nio minuter.

Enligt patientenkäten som gjordes 2025 för primärvården ligger vi på andra plats i Sverige när patienterna får säga sitt. Det är vi väldigt stolta över men vi får inte stanna upp, vi behöver fortsätta arbetet med den bästa vården för dig och den bästa arbetsplatsen för våra medarbetare.

Vi moderater sätter dig som patient i fokus.

Du ska få den bästa vården. Halland ska fortsätta att vara den bästa livsplatsen.

Berit Bergström,

ordförande driftnämnd närsjukvård