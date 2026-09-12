Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
DEBATT 2026-09-20 KL. 12:45

Debatt: Trygghet som patient

Debatt: Trygghet som patient
Berit Bergström, ordförande i driftnämnden närsjukvård. Foto: Privat

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Den tryggheten…

När du behöver hjälp på vårdcentralen och du inte behöver dra din sjukdomshistoria varje gång. Du ska bli sedd för den du är och det behov du har.

Om du har flera sjukdomar (multisjuk), och behöver söka vård på din vårdcentral är det tryggt att teamet runt dig känner till dig som patient (kontinuitet).

Att ha ett team runt dig som patient är ett av våra mål inom Moderaterna, vi är på god väg men inte framme vid målet.

Att ha en fast läkarkontakt är något alla har rätt till, och att ha ett team som innefattar olika professioner ger än ännu större trygghet. Både för dig som patient men också för alla medarbetare. Du ska veta vem din läkare är. Kontinuiteten är inte bara en trygghet, den räddar liv eftersom rätt diagnos kommer snabbare.

Du som är äldre ska kunna ringa ett enda nummer och få hjälp av en sjuksköterska direkt. Slut på ändlösa knappval. Den digitala utvecklingen ska inte göra det svårare för dig att söka vård, det finns fler möjligheter att söka på.

Du ska känna dig trygg och omhändertagen när du söker hjälp.

Vi har kommit långt i Halland, många andra regioner är nyfikna hur vi utvecklar nära vård och vill ta del av vårt arbete, men vi är inte klara. Vi vill mer, vi vill fortsätta utveckla den bästa vården för dig som patient och vara en trygg och innovativ arbetsgivare.

Region Halland är en av Hallands största arbetsgivare. Personalens villkor avgör vårdens kvalitet. Vi prioriterar kompetensförsörjning och rimliga scheman

Visste du att när du söker akut vård på våra sjukhus i Varberg och Halmstad under sommaren finns vårdcentralen där. Vi har många som kommer hit på sommaren som söker akut när man istället fått rätt hjälp på en vårdcentral och inte tagit tiden för någon mer akut sjuk. Detta underlättar för våra medarbetare och för dig som söker akut hjälp.

Visste du att vi var de första i Sverige som erbjöd digitalt första besök när du behöver tandställning eller när du som förälder ska ta ditt barn till första besöket till tandläkaren. Detta minskar stress för den som söker och för personal, digitalt där det underlättar.

Varje vårdcentral lägger sina öppettider efter det behov varje vårdcentral har, för att ge dig som invånare den bästa tillgängligheten, att ha öppet när behovet finns.

Genomsnittstiden för att komma i kontakt med din vårdcentral via chatt är nio minuter.

Enligt patientenkäten som gjordes 2025 för primärvården ligger vi på andra plats i Sverige när patienterna får säga sitt. Det är vi väldigt stolta över men vi får inte stanna upp, vi behöver fortsätta arbetet med den bästa vården för dig och den bästa arbetsplatsen för våra medarbetare.

Vi moderater sätter dig som patient i fokus.

Du ska få den bästa vården. Halland ska fortsätta att vara den bästa livsplatsen.

Berit Bergström,

ordförande driftnämnd närsjukvård



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I DEBATT

DEBATT 2026-09-20 KL. 12:45
Debatt: Trygghet som patient
DEBATT 2026-09-19 KL. 13:00
Debatt: Är elbilen en miljöbluff?
DEBATT 2026-09-18 KL. 16:00
Debatt: Alla behövs när vi plockar skräp
DEBATT 2026-09-17 KL. 16:00
Debatt: Politiken måste ta ansvar för styrningen
DEBATT 2026-09-16 KL. 10:15
Debatt: Vi kan inte förhandla med naturlagarna
DEBATT 2026-09-15 KL. 10:00
Debatt: Sluta mata vildsvinen med fallfrukt
DEBATT 2026-09-14 KL. 14:00
Debatt: Personalen gör ett fantastiskt jobb
DEBATT 2026-09-12 KL. 15:45
Debatt: Väljarna förtjänar hela bilden
DEBATT 2026-09-12 KL. 15:00
Debatt: Den närmaste vårdcentralen ska vara den bästa
DEBATT 2026-09-12 KL. 14:30
Debatt: Tack SD, för att ni lyfter vår (S)tarka välfärdspolitik

Fler nyheter

MEST LÄSTA DEBATT

DEBATT 2026-09-19 KL. 13:00
Debatt: Är elbilen en miljöbluff?
DEBATT 2026-09-20 KL. 12:45
Debatt: Trygghet som patient

Fler nyheter

Nyheter: Trots ökning – Kungsbackas arbetslöshet lägst i länet Nyheter: Över 550 kunder drabbades av strömavbrottNyheter: Emilfeber på teatern – se bilderna från vimlet Sport: En ovälkommen formdipp för City: "Väldigt tungt"
Hanhals nöp extrapoängen:
ISHOCKEY 2026-09-20 KL. 18:45
Premium

Hanhals nöp extrapoängen: "Bara att smälla dit den"

TV-klipp och nyheter

BILDEXTRA: Hockeyfest i ishallen när Hanhalsdagen firades
2026-09-20 KL. 16:00
Premium

BILDEXTRA: Hockeyfest i ishallen när Hanhalsdagen firades

Trots ökning – Kungsbackas arbetslöshet lägst i länet
2026-09-20 KL. 18:00
Premium

Trots ökning – Kungsbackas arbetslöshet lägst i länet

Emilfeber på teatern – se bilderna från vimlet
2026-09-20 KL. 14:45
Premium

Emilfeber på teatern – se bilderna från vimlet

Över 550 kunder drabbades av strömavbrott
2026-09-20 KL. 15:18

Över 550 kunder drabbades av strömavbrott

En ovälkommen formdipp för City:
FOTBOLL 2026-09-20 KL. 13:31
Premium

En ovälkommen formdipp för City: "Väldigt tungt"

Tränarens hyllning:
SPORT 2026-09-20 KL. 12:58
Premium

Tränarens hyllning: "Gör sin bästa match på länge"

Debatt: Trygghet som patient
DEBATT 2026-09-20 KL. 12:45

Debatt: Trygghet som patient

Fjärås tog femte raka segern:
FOTBOLL 2026-09-20 KL. 11:51
Premium

Fjärås tog femte raka segern: "Spelar med självförtroende"

17-åringen avgjorde gyttjefighten – trots att han är skadad
FOTBOLL 2026-09-20 KL. 11:25
Premium

17-åringen avgjorde gyttjefighten – trots att han är skadad

Psykologen blev låtskrivare – nu delar hon sin musik
KULTUR & NÖJE 2026-09-20 KL. 11:00
Premium

Psykologen blev låtskrivare – nu delar hon sin musik

Drogmisstänkt förare stoppad på E6:an – skyllde på tandvärk
NYHETER 2026-09-20 KL. 09:00
Premium

Drogmisstänkt förare stoppad på E6:an – skyllde på tandvärk

Två veckor in i försöket – så många vildsvin har fällts
NYHETER 2026-09-20 KL. 08:00
Premium

Två veckor in i försöket – så många vildsvin har fällts

Jubileumskvällen inleddes med mingel
KULTUR & NÖJE 2026-09-19 KL. 18:03
Premium

Jubileumskvällen inleddes med mingel

Aranäs var sekunder från en skrällseger i premiären
HANDBOLL 2026-09-19 KL. 16:02
Premium

Aranäs var sekunder från en skrällseger i premiären

Rök ihop ordentligt i derbyt:
FOTBOLL 2026-09-19 KL. 15:37
Premium

Rök ihop ordentligt i derbyt: "Mycket känslor"

Bildextra och filmklipp: Firande med djuren i centrum
NYHETER 2026-09-19 KL. 14:45
Premium

Bildextra och filmklipp: Firande med djuren i centrum

Debatt: Är elbilen en miljöbluff?
DEBATT 2026-09-19 KL. 13:00

Debatt: Är elbilen en miljöbluff?

Efter tredje raka förlusten:
FOTBOLL 2026-09-19 KL. 11:53
Premium

Efter tredje raka förlusten: "Luften har gått ur oss"

Artisten om invigningen för 20 år sedan: ”Ganska vild”
KULTUR & NÖJE 2026-09-19 KL. 11:00
Premium

Artisten om invigningen för 20 år sedan: ”Ganska vild”

Timo Räisänen återvänder till Kungsbacka för teaterns jubileum

Elev gav sig på lärare – bet och slet i håret
NYHETER 2026-09-19 KL. 09:00
Premium

Elev gav sig på lärare – bet och slet i håret

Pizzakungens kreation föll juryn i smaken
NYHETER 2026-09-19 KL. 08:00
Premium

Pizzakungens kreation föll juryn i smaken

Solen sken över brudparen på Tjolöholm
NYHETER 2026-09-18 KL. 19:15
Premium

Solen sken över brudparen på Tjolöholm

Piratesstjärnan inför premiären:
SPORT 2026-09-18 KL. 18:45
Premium

Piratesstjärnan inför premiären: "Tror vi vinner hela skiten"

40 år efter genombrottet – nu släpper han första soloalbumet
KULTUR & NÖJE 2026-09-18 KL. 18:00
Premium

40 år efter genombrottet – nu släpper han första soloalbumet

✔ Tog studenten som 38-åring ✔ Sprayade guldskorna själv ✔ Tiden med Diggiloo Diggiley

Tre vänner med olika vägar till konsten – nu ställer de ut
NYHETER 2026-09-18 KL. 17:00
Premium

Tre vänner med olika vägar till konsten – nu ställer de ut

Debatt: Alla behövs när vi plockar skräp
DEBATT 2026-09-18 KL. 16:00

Debatt: Alla behövs när vi plockar skräp

Ytterligare två män begärs häktade i utpressningsmål
NYHETER 2026-09-18 KL. 15:04
Premium

Ytterligare två män begärs häktade i utpressningsmål

Misstankarna gäller brott som ska ha begåtts några dagar före skjutningen i Särö

Övernattade på flygplatsen – knep sedan SM-guldet
SPORT 2026-09-18 KL. 14:11
Premium

Övernattade på flygplatsen – knep sedan SM-guldet

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | ISHOCKEY 2026-09-20 KL. 18:45
Hanhals nöp extrapoängen: "Bara att smälla dit den"
Premium | NYHETER 2026-09-20 KL. 18:00
Trots ökning – Kungsbackas arbetslöshet lägst i länet
Premium | NYHETER 2026-09-20 KL. 16:00
BILDEXTRA: Hockeyfest i ishallen när Hanhalsdagen firades
NYHETER 2026-09-20 KL. 15:18
Över 550 kunder drabbades av strömavbrott
Premium | NYHETER 2026-09-20 KL. 14:45
Emilfeber på teatern – se bilderna från vimlet
Premium | FOTBOLL 2026-09-20 KL. 13:31
En ovälkommen formdipp för City: "Väldigt tungt"
Premium | SPORT 2026-09-20 KL. 12:58
Tränarens hyllning: "Gör sin bästa match på länge"
DEBATT 2026-09-20 KL. 12:45
Debatt: Trygghet som patient
Premium | FOTBOLL 2026-09-20 KL. 11:51
Fjärås tog femte raka segern: "Spelar med självförtroende"
Premium | FOTBOLL 2026-09-20 KL. 11:25
17-åringen avgjorde gyttjefighten – trots att han är skadad
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-09-20 KL. 11:00
Psykologen blev låtskrivare – nu delar hon sin musik
Premium | NYHETER 2026-09-20 KL. 09:00
Drogmisstänkt förare stoppad på E6:an – skyllde på tandvärk

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

"Vi visste inte om hon skulle överleva"

När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.