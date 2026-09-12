Debatt: Fyrverkerier ska inte ske på andras bekostnad

Fyrverkerier är i fokus i dagens debattartikel. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Replik på debattinlägg "Är trygghet inte intressant för politiker?".

Insändarskribenterna ställer en berättigad fråga: Vad tycker egentligen vi andra partier om fyrverkerier?

För Miljöpartiet är svaret tydligt. Det ska gå att fira högtider och nyår, men det ska inte ske på bekostnad av djurs välbefinnande, människors trygghet eller vår miljö. Och vi har inte bara en åsikt i frågan – Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om skärpta regler för fyrverkerier i Kungsbacka.

Bakgrunden är att Kungsbacka redan 2019 försökte införa krav på polistillstånd för fyrverkerier inom detaljplanelagt område. Det fick senare strykas efter Länsstyrelsens prövning. Kvar blev i princip regeln att den som använder fyrverkerier ska visa största möjliga hänsyn till omgivningen. Vi tycker inte att det räcker.

Därför föreslår vi i vår motion att Kungsbackas lokala ordningsföreskrifter kompletteras med tydligare regler för användningen av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor, utformade utifrån dagens juridiska möjligheter och rättspraxis.

Fyrverkerier kan innebära kraftig stress för hundar, katter, hästar och andra tamdjur, men också för vilda djur. För människor som är känsliga för plötsliga höga ljud kan veckor av sporadiskt smällande skapa stor otrygghet. Därtill kommer nedskräpning, miljöpåverkan och risk för skador. Vår riktning är därför tydlig: färre okontrollerade smällar, tydligare regler och större hänsyn.

Till kritiken om att vi inte sade något under debatten: den tar vi till oss. I en debatt med begränsad tid hinner inte alla partier svara på varje fråga. Men i just den här frågan borde vi kanske ha varit snabbare med att räcka upp handen – för här har vi faktiskt redan gjort det politiskt.

Trygghet handlar också om att kunna gå ut med sin hund, vistas i sitt hem eller ta hand om sina djur utan att under flera veckor behöva vara beredd på plötsliga explosioner.

Håkan Färnlöf, Miljöpartiet Kungsbacka