Debatt: Lovande för Örsviken

Foto: Christina Forlin

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Tack Monica Neptun för svaret angående förorening av Örsviken.

Det är ytterst lovande att du är inriktad på att lösa Örsvikens dagvattenproblem och nu när arbetena är slutförda kan man bara tacka för ett riktigt vackert utfört arbete.

Vissa uppgifter i ditt svar skulle jag dock vilja ha bättre dokumenterade. I sex års tid har jag mätt nivån i dagvattenutsläppet i kulverten i Nordreviken efter större regn men ingen gång har vattennivån i röret nått upp till mitten. Jag har också kontaktat Kretslopp och vatten, sektionen som ansvarar för dagvatten i Nordreviken och de uppger att de inte har någon dokumentation om problem med dagvattnet. Kan du skicka mig kopia på de dokument du stödjer dig på?

Det finns ingen lag på att en kommun måste ta hand om sitt eget dagvatten. Tvärtom säger miljöbalkens hänsynsregler bland annat att man inte får flytta ett fungerande naturligt utsläpp till ett sämre ställe - vilket skett här.

Makadambädd med biokol är förvisso en förbättring, men det är många farligheter såsom mikroplaster, hormonstörande substanser, läkemedel och smittämnen som passerar. När det kommer till miljöprövning och konsekvensanalys blottar vi den fatala missuppfattningen som vidlåder projektet. Självklart blir inte Kräcklingenområdets hela vattenmängd märkbart förorenat sett över hela året. Det gäller det lilla: inte hela långa smala Örsviken utan det innerst av viken, det grunda, det varma, kanske några veckor eller månader av högsommar med ingen eller diminutiv vattencirkulation.

Det gäller de minsta, de som kryper i vattnet. Alla vi och alla barnen från göteborgssidan som inte har någon fin sandstrand.

Därför är det trösterikt att du ställer i utsikt att kontroller kommer att ske: mätning av filtrets funktion och byte vid behov. Och på sikt: åtgärda flödet från Kyvik.

Nils Wedel