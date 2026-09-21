Så blir onsdagens väder i Kungsbacka

Ett regnområde drar in över Kungsbacka under onsdagseftermiddagen men det finns ändå chans till några ljusglimtar bakom molnen.
Onsdagen ser ut att bli grå och en del regn väntas falla över Kungsbacka.
– Det behöver inte nödvändigtvis vara jämngrått hela dagen men det blir ändå mycket moln, säger Therese Fougman, meteorolog på SMHI.
Under förmiddagen väntas det mestadels vara uppehåll.
– Sedan har vi ett område med regn som kommer in under eftermiddagen. Det kan börja som lättare skurar och sedan bli mer ihållande. Det hänger kvar till i morgon bitti.
Temperaturen väntas ligga på omkring 15 grader under onsdagen.
Under torsdagen väntas också en hel del moln.
– Det blir ändå lite luckor i molntäcket, så solen kan nog titta fram lite.
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