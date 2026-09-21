Så blir onsdagens väder i Kungsbacka

Av Johanna Simonsson

Ett regnområde drar in över Kungsbacka under onsdagseftermiddagen men det finns ändå chans till några ljusglimtar bakom molnen.



Regn väntas i Kungsbacka under onsdagen. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Onsdagen ser ut att bli grå och en del regn väntas falla över Kungsbacka.

– Det behöver inte nödvändigtvis vara jämngrått hela dagen men det blir ändå mycket moln, säger Therese Fougman, meteorolog på SMHI.

Under förmiddagen väntas det mestadels vara uppehåll.

– Sedan har vi ett område med regn som kommer in under eftermiddagen. Det kan börja som lättare skurar och sedan bli mer ihållande. Det hänger kvar till i morgon bitti.

Temperaturen väntas ligga på omkring 15 grader under onsdagen.

Under torsdagen väntas också en hel del moln.

– Det blir ändå lite luckor i molntäcket, så solen kan nog titta fram lite.