Kvinna i 90-årsåldern fick påstridigt besök

Av Christina Nordwall

En kvinna i 90-årsåldern fick under tisdagskvällen besök av två män som ville erbjuda måleritjänster. När hon inte accepterade blev de påstridiga.

– De ska ha varit väldigt påstridiga och försökt övertala målsäganden om att hon behövde måla om huset, säger polisens presstalesperson Tamara Fuentes.



Två män försökte övertala en äldre kvinna att måla om huset. Arkivfoto: Norra halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var först när kvinnans son kom till bostaden i Varla som männen avvek.

Samtalet från målsäganden kom via polisens kontaktcenter 11414 och har nu lett till en polisanmälan, antingen rubricerad som försök till bedrägeri eller försök till åldringsbrott.





VVS-bedragare

Polisen gick tidigare under dagen ut och varnade för så kallade VVS-bedragare eftersom man sett en ökning i regionen där privatpersoner utsätts för oseriösa hantverkare som använder sig av påstridiga försäljningsmetoder.

– De upplever att de inte kan tacka nej och det är ofta äldre personer som är särskilt utsatta. Vi vill uppmärksamma om att vara extra försiktig, och inte känna sig pressad att fatta beslut där och då, säger Tamara Fuentes.