Skräp orsakade stor trafikpåverkan på väg 158

Av Jenny Segergren

Skräp på vägbanan orsakade stor trafikpåverkan på väg 158 under måndagseftermiddagen.



Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var mellan Lindåsmotet och Brottkärrsmotet som skräp på vägbanan orsakade trafikstörningar i båda riktningarna.

Enligt Trafikverket var ett körfält blockerat.

Strax efter klockan 17 var störningen åtgärdad.