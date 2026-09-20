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NYHETER 2026-09-22 KL. 07:30
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Fyra tunnor vid huset – så blir nya sophämtningen

Av Thomas Östberg

Under nästa år införs fastighetsnära insamling av förpackningar i Sverige. För de flesta husägare i Kungsbacka innebär det att dagens två soptunnor blir fyra, vilket kräver större yta. Förändringen innebär också fler transporter i bostadsområdena. För någon vecka sedan arrangerade Villaägarna ett möte där kommunala företrädare deltog.

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