Välte med mopeden efter att ha väjt

En mopedförare ska ha väjt för ett mindre djur och kört omkull.
Trafikolyckan inträffade i Fjärås klockan 15.29 under tisdagseftermiddagen när en mopedförare som ska ha väjt för ett mindre djur och kört omkull med mopeden. Enligt polisen ska han känt av smärta i benet och en förälder ska ha tagit honom till sjukvård för kontroll. Det finns ingen misstanke om brott.
– Vi skriver en anmälan om trafikolycka utan misstanke om brott, säger polisens presstalesperson Tamara Fuentes.
Christina Nordwall
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