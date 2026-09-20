I kväll rusar elpriset

Av Stefan Pettersson

Klockan 19 ska du helst inte slå på stort när det gäller elförbrukning. Då är nämligen priset högre än på länge.

Dyr el i kväll. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Låga vattenmagasin, svag vind och underhåll på flera kärnkraftsreaktorer. Dessutom påverkan av priserna på kontinenten.

Det tillsammans gör att elpriset i kväll är rekordhögt. Som allra högst ligger spotpriset på 4,22 kronor, vid 19-tiden. Men från 17-tiden och fram till midnatt sjunker inte spotpriset under 2 kronor någon gång.