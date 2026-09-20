I kväll rusar elpriset

Klockan 19 ska du helst inte slå på stort när det gäller elförbrukning. Då är nämligen priset högre än på länge.
Låga vattenmagasin, svag vind och underhåll på flera kärnkraftsreaktorer. Dessutom påverkan av priserna på kontinenten.
Det tillsammans gör att elpriset i kväll är rekordhögt. Som allra högst ligger spotpriset på 4,22 kronor, vid 19-tiden. Men från 17-tiden och fram till midnatt sjunker inte spotpriset under 2 kronor någon gång.
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Uppgifter: Det orsakade den totalförstörda villan i Fjärås
När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.