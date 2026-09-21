Två män i slagsmål efter trafikbråk

Två trafikanter hamnade i slagsmål efter en trafikrelaterad konflikt i Onsala på onsdagsmorgonen.
Larmet kom in till polisen klockan 07.47.
– Det var ett vittne som larmade om ett handgemäng mellan två män i Onsala, säger Jens Andersson, polisens presstalesperson i region Väst.
Enligt polisen uppstod bråket efter en oenighet i trafiken.
– Männen, som är i 45- respektive 55-årsåldern, klev ur sina bilar och började slåss, säger Jens Andersson.
Polisen åkte till platsen, pratade med vittnet och höll förhör med de inblandade männen.
Båda männen är nu misstänkta för misshandel. Det finns inga uppgifter om att någon av dem behövde föras till sjukhus.
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När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.