Två män i slagsmål efter trafikbråk

Av Johanna Simonsson

Två trafikanter hamnade i slagsmål efter en trafikrelaterad konflikt i Onsala på onsdagsmorgonen.



Polisen larmades efter att två män börjat slåss efter oenigheter i trafiken. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in till polisen klockan 07.47.

– Det var ett vittne som larmade om ett handgemäng mellan två män i Onsala, säger Jens Andersson, polisens presstalesperson i region Väst.

Enligt polisen uppstod bråket efter en oenighet i trafiken.

– Männen, som är i 45- respektive 55-årsåldern, klev ur sina bilar och började slåss, säger Jens Andersson.

Polisen åkte till platsen, pratade med vittnet och höll förhör med de inblandade männen.

Båda männen är nu misstänkta för misshandel. Det finns inga uppgifter om att någon av dem behövde föras till sjukhus.