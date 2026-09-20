Prisade deckarförfattaren: ”Kungsbacka är hemma för mig”

Hon gör sällan författarframträdanden numera. Men när Katarina Wennstam bjuds in till Kungsbacka är det svårt att tacka nej. Med en mamma i kommunen och en ny bok på väg ut gästar hon snart Kungsbacka teater, där samtalet väntas kretsa kring såväl mordgåtor som kvinnors villkor förr och nu.
– Det är fortfarande skuldbeläggande och jag vill förstå varför vi fortfarande har så många unkna värderingar kvar, säger författaren.
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