Fem veckor gammal valp dumpad i skogen: "Fruktansvärt”

En kund till Miriam Draxler var ute i skogen och plockade svamp och hörde ett pipande ljud. Det som lät som en fågel visade sig vara en övergiven hundvalp som sannolikt hade dött om ingen hade hittat honom. Nu vilar och äter den tunna valpen upp sig på Hundpensionat Soläng.
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