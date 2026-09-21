Falskt skuldsamtal – kvinna lurades på guld och pengar

En kvinna har blivit av med både guld och en större summa pengar efter att ha utsatts för ett bedrägeri.
Kvinnan anmälde brottet under tisdagen men händelsen ska ha inträffat under måndagen.
– Det är en kvinna som blivit utsatt för ett åldringsbrott. Hon har svarat när någon ringt upp och sagt att hon hade en obetald skuld, säger Ulf Eriksson, stationsbefäl i Kungsbacka.
Bedragarna, som utgav sig för att komma från en bank, höll kvar kvinnan i telefon under en längre tid.
– Någon har kommit hem till henne och fått med sig guld från bostaden. De har även vilselett henne så att de kommit åt hennes bankkonton. Banktransaktioner har genomförts och en större summa pengar har försvunnit, säger Ulf Eriksson.
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När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.