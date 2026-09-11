Debatt: Alla behövs när vi plockar skräp

Alla behövs när vi plockar skräp, skriver debattörerna. Foto: Pressbild

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Varje dag slängs hundratusentals fimpar, snusprillor och plastförpackningar på platser där de inte hör hemma. Skräpet kostar samhället stora summor, skadar djur och natur och försämrar människors känsla av trivsel och trygghet.

Den 20 september är det dags för Hela Sverige plockar skräp. Då samlas människor över hela landet för att ta hand om sina närmiljöer – gatan där vi bor, skogen där vi promenerar och torget där vi möts. Att plocka skräp tillsammans gör inte bara våra omgivningar renare, utan stärker också gemenskapen i lokalsamhället.

I ett valår präglas samhällsdebatten av stora frågor om ekonomi, trygghet och framtid. Mycket känns osäkert och många lösningar ligger långt bort från den enskilda människans vardag. Men det finns också sådant vi kan göra här och nu. Att tillsammans ta ansvar för platser vi delar är en påminnelse om att förändring kan börja nära.

Sju av tio svenskar upplever nedskräpning som ett stort problem och nästan alla vill att det ska minska. Den senaste nationella skräpmätningen, som Håll Sverige Rent genomförde på uppdrag av Naturvårdsverket 2025, visar att du under en kilometers promenad i en svensk stad passerar omkring tusen skräpföremål. Hela 93 procent av skräpet är engångsprodukter och mer än hälften innehåller plast.

Trots det satsas det fortfarande för lite på det förebyggande arbetet mot nedskräpning. När resurserna pressas blir det ännu viktigare att vi tillsammans visar att vi inte accepterar ett skräpigt Sverige.

Under de senaste fem åren har 750 000 människor engagerat sig i Hela Sverige plockar skräp och tillsammans plockat nästan 1 600 000 kilo skräp. Men effekten är större än antalet kilo. Den som en gång har plockat skräp är mindre benägen att själv skräpa ner. Därför handlar dagen inte bara om att städa upp, utan om att förändra attityder och beteenden på lång sikt.

När barn, vuxna och grannar möts i en gemensam insats blir det tydligt att vi delar ansvar och värderingar. Att plocka skräp en enkel handling, men också en stark signal om vilken sorts samhälle vi vill ha.

Därför hoppas jag att många tar på sig handskarna den 20 september. Tillsammans gör vi skillnad.

Josefin Carlring

Joakim Brodahl

Håll Sverige Rent