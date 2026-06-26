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DEBATT 2026-07-02 KL. 14:00

Debatt: Fler oroar sig för sina barn och äldre i hettan

Debatt: Fler oroar sig för sina barn och äldre i hettan
"Varningar om farligt höga temperaturer blir allt vanligare," skriver debattören. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Varningar om farligt höga temperaturer blir allt vanligare. Nästan var fjärde svensk, 23,8 procent, har varit orolig för att en närståendes hälsa ska påverkas negativt av för höga inomhustemperaturer. Det visar en ny undersökning som Verian genomfört på uppdrag av Svenska Solskyddsförbundet. Oron kan gälla barn i varma skolor eller äldre anhöriga i omsorgen. År 2024 var motsvarande siffra knappt 20 procent.

Utan solskydd stiger inomhustemperaturen snabbt när solen ligger på. Barn och äldre hör till de grupper som är mest känsliga för hetta. Små barn har svårt att reglera kroppstemperaturen och söka svalka. För äldre personer kan höga temperaturer vara direkt farliga.

I Halland finns omkring 54 000 barn i förskola och grundskola. Här bor också cirka 3 000 äldre på särskilt boende eller korttidsboende. Deras välmående i vardagen påverkas av hur väl kommuner, fastighetsägare och verksamheter lyckas skapa hälsosamma miljöer.

Mycket går åt rätt håll. En kartläggning som Svenska Solskyddsförbundet nyligen genomfört visar att nära hälften av landets kommuner har en klimatanpassningsplan, jämfört med en tredjedel år 2023. Samtidigt uppger bara fyra av tio kommuner att det finns solskydd på samtliga förskolor, skolor och äldreboenden. Där finns ett jobb att göra.

Det enklaste sättet att sänka inomhustemperaturen är att stoppa hettan att nå in. Solvskärmning i stället för kylmaskiner sänker elräkningen och rustar skolor och äldreboenden för ett varmare klimat.

De som ansvarar för andras hälsa måste ta riskerna med värmeböljor på allvar. Vi uppmanar därför kommuner i Halland att ta tre konkreta steg:

1. Kartlägg lokaler där barn och äldre vistas. Enligt Folkhälsomyndigheten ska inomhustemperaturen inte överskrida 26 grader sommartid.

2. Gör solavskärmning till en självklar del av arbetet med klimatanpassning, energieffektivisering och upphandling. Principen bör vara avskärmning före avkylning.

3. Höj kunskapen om hur solskydd, vädring och drift kan bidra till ett hälsosammare inomhusklimat under varma perioder.

När klimatet förändras och värmeböljorna blir fler måste alla kommuner kunna garantera ett tryggt inomhusklimat för sina barn och äldre. Att sluta släppa in hettan är ett bra sätt att börja.

Margareta Bergetun,

vd för branschorganisationen Svenska Solskyddsförbundet

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