Tupp håller grannen vaken – tillstånd kan nekas

En galande tupp stör grannen – som nu väljer att klaga till kommunen. Och det finns en chans att Kungsbackabon snart kan sova gott om nätterna igen.
– Vi ger inga tillstånd om grannarna blir störda, då får man ta bort tuppen, säger Mats Holstein, miljö- och hälsoskyddsinspektör.
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