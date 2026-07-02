Nya krav för båtar – ska kontrolleras för miljögifter

Av Julia Sandstén Vikberg

Giftiga färger har varit förbjudna i många år. Men på äldre båtar kan färgen finnas kvar. Nu inför Kungsbacka kommun nya krav som innebär att äldre fritidsbåtar ska undersökas och vid behov saneras.



Äldre båtar kan vara målade med giftiga färger. Nya krav innebär att båtarna behöver kontrolleras och vid behov saneras. Foto: Kungsbacka kommun

TV-klipp och nyheter

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Tennorganiska färger, till exempel sådana som innehåller TBT, har tidigare använts i båtbottenfärger för att motverka påväxt av havstulpaner och alger. Ämnena är mycket giftiga för både människor och djur och är förbjudna. Kommunen kräver nu att hamnarna i Kungsbacka ska ta fram handlingsplaner för inventering av båtar, utredningar och sanering av båtar där tennorganiska föreningar påträffas över riktvärdena. Hamnar och båtägare har till 1 januari 2029 på sig. Efter det datumet får båtar med tennorganiska bottenfärger inte längre förvaras i Kungsbackas hamnar.

– Trots att de här färgerna har varit förbjudna länge kan de fortfarande finnas kvar på äldre båtar. Genom att inventera och sanera där det behövs kan vi minska spridningen av giftiga ämnen och skydda Kungsbackas kust- och havsmiljö. Det här är ett arbete som vi behöver göra tillsammans med hamnarna och båtägarna, säger Kristoffer Olivero, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Kungsbacka kommun, i ett pressmeddelande.

Som utgångspunkt ska båtar byggda 1998 eller tidigare undersökas. Även nyare båtar kan behöva kontrolleras om det finns misstanke om att de målats med giftiga färger. Undersökningen görs genom så kallad XRF-mätning eller skrapprov.

Om en båt visar sig innehålla tennorganiska föreningar över riktvärdena ska den saneras av en oberoende yrkesutövare eller hanteras på annat godkänt sätt.

Det här innebär de nya kraven:

- Hamnarna ska ta fram en handlingsplan för inventering, utredning och hantering av båtar som kan vara målade med tennorganiska båtbottenfärger.

- Båtar byggda 1998 eller tidigare ska som huvudregel undersökas.

- Båtar med för höga halter av tennorganiska föreningar ska saneras eller hanteras på annat godkänt sätt före den 1 januari 2029.

- Hamnarna ska dokumentera arbetet och redovisa det till Miljö & Hälsoskydd i Kungsbacka kommun.

- Arbetet samordnas av hamnarna, som informerar berörda båtägare om vad som gäller. Om du äger en båt som är byggd 1998 eller tidigare, eller misstänker att den kan ha varit målad med tennorganisk bottenfärg, är det bra om du kontaktar din hamn.

Källa: Kungsbacka kommun

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