Hjälp efter ovanlig fisketur och taxichaufför hyllas

Av Johanna Simonsson

En kvinna som hjälpte en pojke efter en ovanlig fångst under en fisketur, en taxichaufför som gick utanför boxen och ambulanssköterskor som ryckte in hyllas. Samtidigt får kommunen, partier, bilister och en cykeltjuv ris.



Foto: AI-genererad bild

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

DAGENS ROS

ETT HAV av rosor till all underbar personal på Gottskärs hemtjänst.

Tack för att ni tog hand om vår älskade Jan Erik Olsson med så mycket värme, omtanke och medmänsklighet under hans sista tid i livet. Er omsorg betydde oerhört mycket för både honom och oss anhöriga.

En alldeles särskild ros vill vi ge till Mohammed, vars värme, omtanke och fina bemötande betydde oerhört mycket för både Janne och oss anhöriga. Din vänlighet, närvaro och respekt lämnade avtryck i våra hjärtan. Sluta aldrig sprida det ljus du ger andra.

Tack från hjärtat.

Gunilla med familj

DAGENS STÖRSTA ros till Urban på Allt i Träd AB, som med mycket kort varsel kom ut till oss för att hjälpa till med ett träd som hade blåst ned över vägen.

Orsnäs vägförening

EN STOR bukett rosor till Martin på Time for It Sweden AB. Tack för ett fint bemötande, fantastisk service och kunskap när du hjälpte mig att få ordning på datorn.

Lollo

DAGENS ROS vill jag ge Niklas på ElektroEmanuel för hjälp med bilen. Att leta upp mig och ringa, för att sedan fixa alltihop var ju guld värt. Tack så hjärtligt.

Tomgångsstanten

DAGENS ROS och ett jättestort tack till den kvinna som hjälpte vår son när han fiskade i Kungsbackaån vid Hamntorget. Han fick en mycket besvärlig fångst… Vad fint det känns att veta att det finns medmänniskor som hjälper när det behövs! Tack!

Den ofrivillige måsfiskarens föräldrar

VI VILL GE dagens ros till de två fantastiska sopgubbarna på Ragnsell, som vid varje hämtningstillfälle tar sig tid att leta efter vår son i fönstren och sedan vinkar med hela deras hjärtan, tills de inte längre syns ifrån huset. Det gör vår pojkes dag varje gång. Tack för att ni sprider denna glädje!

Glada familjen på Onsala jutagårdsväg

DAGENS FINASTE rosenbukett till den fantastiska kökspersonalen med flera på torsdagslunchen i Fjärås församlingshem. Alltid så gott och trevligt, önskar er en fin sommar.

Två trogna besökare

9 RÖDA ROSOR till gänget med Magnus Berntsson i spetsen som med hårt och kreativt arbete tagit fram en 9-håls discgolfbana av mycket hög klass på Rigortorpet.

Steffen Häggström

VI VILL GE dagens ros till Kungsbacka taxi som generöst hjälpte oss, tre damer, med transport från Åsa till Kungsbacka. Bussen var sen till anslutande tåg från Åsa. Stort och varmt tack.

Karin

MASSOR AV rosor till personalen på Capio Husläkaren i Vallda, och särskilt tack till sjuksköterskan Linda och läkaren Åsa. Tack för ett varmt, professionellt och respektfullt bemötande. Er omtanke och hjälp uppskattas verkligen.

Stort tack!

TACK ALLA som hjälpte mig när jag ramlade så illa på ÖoB lördagen 30/5. Från personalen på ÖoB till ambulanssköterskorna till läkaren som sydde ett antal stygn till sköterskan på närakuten i Kungsbacka.

Damen som aldrig ska stå på typ en pall

VECKANS ROS till er som tog hand om dotterns borttappade plånbok och cyklade hem till oss med den. Jättetack!

Annelie

DAGENS ROS till dig som jobbade på LillAmandas onsdagen 24 juni. Vi sladdade in en minut innan stängning, men du bara skrattade och fixade våra beställningar. Tack för god mat.

Martin och Eva

DAGENS ROS till underbara Håkan och Annika på Asken.

Lars

DAGENS ROS till Jonas på avlopp, Kungsbacka kommun. Tack för att du hjälpte oss med avloppet i Orrviken.

Mats

DAGENS ROS till palliativa teamet, Varla hemtjänst, för en fantastisk omsorg som ni har gett Gunnar. Tack.

Brunhilde Wieslander

DAGENS ROS till gänget som ordnade midsommarfirande med mat och fika på Rosenhill för våra medlemmar.

Jill

TUSEN RÖDA rosor till kocken och övrig kökspersonal på Björkris för all den goda maten under midsommarhelgen.

Avd.H

MÅNGA ROSOR till killarna på Grodans blommor för att ni i stället för att slänga överblivna blommor efter midsommar skänkte blommorna till oss.

Tacksamma

EN STOR FIN midsommarbukett till Smarteyes, Sara, som ordnade nya bågar och skalmar då min skalm gått sönder. Superservice.

Tacksam kund

JAG SKICKAR en stor bukett rosor till Capio Husläkarna Kungsbacka, särskilt till Anna J, Malin och Carina för fint bemötande vid mitt besök.

Berit Ackerot

ROSOR TILL busschauffören som körde buss 720 den 7 juni kl 15.30 till Kullaviks hamn, men vi skulle stannat vid Kullavik C. Det ordnade du så enkelt. Gick utanför boxen, tänkte själv.

Inga och Ingela

DAGENS FINASTE ros till Sofie Dolk som är en fantastisk lärare på barn- och fritidsprogrammet på Visible Education i Kungsbacka. Tack för att du är en underbar person med ett stort engagemang. Hoppas att du får en fin sommar och en härlig semester.

Kram från en före detta elev

DAGENS RIS

DAGENS RIS till kommunen. Låt inte kommunerna ha ansvaret för våra skolor längre, för dom klarar inte av detta utan det blir sämre och sämre. Och personalen slutar eller blir sjuka.

Arg

SÅ DÅLIGT AV de partier, KD, SD och L, som propagerade på Kungsbacka torg under nationaldagsfirandet! Detta firande ska vara fritt från politik och politisk påverkan.

Besviken

EN STOR RISBUKETT till dig som i början av april ”lånade” min röda damcykel i ett cykelgarage i Kolla. Kan du vara snäll och lämna tillbaka den. Jag behöver den!

Tanten

DET ÄR MÅNGA bilister i Kungsbacka som bryter mot lagen och inte stannar för att släppa över gångtrafikanterna. Detta händer väldigt ofta på Kungsgatan och utanför Varlaskolan. Ni riskerar höga böter eller att köra på någon.

Arg