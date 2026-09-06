Debatt: Vårt inflytande gör skillnad

Carita Boulwén, riksdagsledamot, ledamot Kungsbacka kommunfullmäktige. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Centerpartiet lanserar sitt ”Mittenalternativ”, där Kungsbackas kommunalråd Fredrik Hansson varit djupt involverad. Budskapet är tydligt, Sverigedemokraterna ska inte ha något politiskt inflytande. Då bör väljarna också veta vad det är för inflytande C vill bli av med.

C pekar själva ut migrationen. De vill inte ha en regering där SD ingår eller, som deras partisekreterare uttrycker det, kan ”fortsätta att utvisa människor”.

För oss är det självklart att den som får avslag och saknar rätt att vistas här ska lämna landet, och utländska medborgare som begår brott ska i betydligt större utsträckning utvisas.

Genom Tidösamarbetet har kriminalpolitiken lagts om, med hårdare straff och krafttag mot gängen. C har samtidigt sagt nej till flera aktuella straffskärpningar.

SD:s inflytande märks också direkt i människors ekonomi. Skatten på arbete och pension har sänkts, drivmedelsskatterna har sänkts och matmomsen har halverats. Samtidigt skärps arbetslinjen med bidragstak och aktivitetskrav. Den som kommer till Sverige ska inte längre kunna få samma tillgång till våra välfärdssystem utan att först kvalificera sig. Det ska löna sig att arbeta, och den som är med och bygger upp och finansierar välfärden ska också prioriteras.

I Kungsbacka syns samma skiljelinje. SD tog initiativ till språkkravet, som C röstade emot och Hansson kallade ”plakatpolitik”. Vi drev tiggeriförbudet, som C motsatte sig. Nyligen fick vi också igenom vår motion om avskaffandet av religiöst motiverad kost, även den mot C:s vilja. Vi har dessutom fått genomslag för förebyggande insatser för barn, unga och familjer och var tidigt ute med krav på ökad säkerhet i skolorna.

Tidösamarbetet visar vad SD:s inflytande kan åstadkomma. Det är värt att komma ihåg för Kungsbackabor som uppskattar det samarbete nationellt. I Kungsbacka styr de i stället tillsammans med Centerpartiet, medan SD står utanför.

Ett starkare SD ger större möjlighet att påverka den borgerliga politiken även här. Vi har redan visat att vårt inflytande gör skillnad. Med ett starkare mandat kan vi göra betydligt mer.

Carita Boulwén, riksdagsledamot, ledamot Kungsbacka kommunfullmäktige

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