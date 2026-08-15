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DEBATT 2026-08-19 KL. 17:00

Debatt: En billigare kollektivtrafik i Halland

Debatt: En billigare kollektivtrafik i Halland
"Viktigast är att när vi inför ett nytt system så måste priset på biljetten för resenären bli lägre än idag," skriver debattörerna. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

I januari gick vi i Liberalerna ut med vår reformagenda för kollektivtrafiken i Halland. Vårt viktigaste förslag där var en reformation av biljetterna i Halland med syftet att åstadkomma billigare biljetter i Hallandstrafiken. Vi efterfrågade då att fler partier skulle sluta upp för att realisera vår politik för en stärkt utveckling av kollektivtrafiken i Halland. Vi kan nu konstatera att fler partier gjort det. Det är glädjande.

Vi liberaler vill göra ett omtag runt det zonsystem vi har i Halland. Vi anser att det är stelbent och skapar dyra gränser i kollektivtrafikresandet som inte gynnar ett ökat resande. Men viktigast är att när vi inför ett nytt system så måste priset på biljetten för resenären bli lägre än idag.

En längre resa i Halland idag kostar exempelvis 174 kronor med enkelbiljett. Det kan jämföras med att en resa i hela Skåne kostar 120 kronor, en betydligt större region än Halland. I Östergötland kostar en resa för hela regionen 95 kronor. Vår ingång är att biljettpriserna i Halland bör efterlikna Östergötlands.

Vi vill dessutom införa en pensionärsrabatt för våra äldre resenärer i Halland i likhet med våra grannregioner. Att enklare kunna välja bort bilen och ta tåget eller bussen är en viktig rörelsefrihet för våra äldre.

I Halland har vi sedan pandemin en nedåtgående kurva vad gäller resandeandelen i kollektivtrafiken. Vår analys är att Hallands dyra biljettpriser är en av orsakerna till detta. Det är grunden till att vi anser att det är så angeläget med billigare biljettpriser. Vi anser att vi behöver satsa på kollektivtrafiken och gasa oss ur situationen för att vända kurvan till ett ökat resande.

När andra partier menar att vi ska satsa på att bygga ut kollektivtrafiken på landsbygden i stället för att satsa på billigare biljettpriser anser vi inte att detta är ett motsatsförhållande, tvärtom. Billigare biljetter innebär ett ökat resande i hela Halland. Det är vad som behövs för att Hallandstrafiken ska generera resurserna som krävs för att öka busstrafiken på landsbygden. Vilket vi vill se.

Vi hoppas att fler partier ska inse behovet av att agera. Vi frågar oss om övriga partier är nöjda med vår nedåtgående kurva vad gäller antalet resande? Är ni beredda att agera kraftfullt för en attraktiv och växande kollektivtrafik i Halland?

Valdagen närmar sig och vi hoppas att hallänningarna ska rösta för en nystart i kollektivtrafiken där billigare biljettpriser är helt avgörande. Vi har viljan och idéerna – rösta på Liberalerna.

Filip Zackrisson (L), ledamot i kollektivtrafiknämnden, kandidat till regionfullmäktige från Varberg

Hanna Schölander (L), kandidat till regionfullmäktige från Kungsbacka

Petra Hygrell (L), kandidat till regionfullmäktige från Falkenberg

Lars Nordgren (L), kandidat till regionfullmäktige från Halmstad

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