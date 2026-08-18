Oväntade draget i valrörelsen – profilen höll träningspass på torget

Mitt i valrörelsen dök Martin Melin (L) upp för att hålla ett träningspass på torget. Det finns en förklaring till varför det var till just Kungsbacka som profilen kom på besök.
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