Stöld ur företagsbil – verktyg stulna

Av Johanna Simonsson

Det har varit inbrott i en arbetsbil och verktyg har stulits.



Polisen har fått in en anmälan om stöld från en arbetsbil. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Stölden ska ha skett från en parkerad företagsbil någon gång mellan den 16 och 18 augusti i Tingberget.

– Jag antar att bilen har stått still där under den här tiden. Någon har gått in genom skåpsluckan till flaket och tillgripit arbetsverktyg, säger Gustav Arvidsson, stationsbefäl i Kungsbacka.

Det finns ingen misstänkt i nuläget.