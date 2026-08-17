Stöld ur företagsbil – verktyg stulna

Det har varit inbrott i en arbetsbil och verktyg har stulits.
Stölden ska ha skett från en parkerad företagsbil någon gång mellan den 16 och 18 augusti i Tingberget.
– Jag antar att bilen har stått still där under den här tiden. Någon har gått in genom skåpsluckan till flaket och tillgripit arbetsverktyg, säger Gustav Arvidsson, stationsbefäl i Kungsbacka.
Det finns ingen misstänkt i nuläget.
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