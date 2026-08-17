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NYHETER 2026-08-19 KL. 10:06

Stöld ur företagsbil – verktyg stulna

Av Johanna Simonsson

Det har varit inbrott i en arbetsbil och verktyg har stulits.

Stöld ur företagsbil – verktyg stulna
Polisen har fått in en anmälan om stöld från en arbetsbil. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Stölden ska ha skett från en parkerad företagsbil någon gång mellan den 16 och 18 augusti i Tingberget.

– Jag antar att bilen har stått still där under den här tiden. Någon har gått in genom skåpsluckan till flaket och tillgripit arbetsverktyg, säger Gustav Arvidsson, stationsbefäl i Kungsbacka.

Det finns ingen misstänkt i nuläget.



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