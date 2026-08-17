Så blir onsdagens väder i Kungsbacka

Av Johanna Simonsson

Det är dags att plocka fram paraplyet. Onsdagen kommer att kantas av mestadels regn.



– Sammanfattningsvis mycket moln och regn, säger Max Lindberg Stoltz, meteorolog på SMHI.

Regn väntas under onsdagen. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Inom kort drar regnet in över Kungsbacka.

– Det ser sen ut att fortsätta med lätt regn under onsdagen, säger Max Lindberg Stoltz.

Mot kvällen blir nederbörden mer skurbetonad.

– Det är inte förrän sena kvällen eller i natt som det blir helt uppehåll, säger meteorologen.

Temperaturen kommer att landa på omkring 15 grader.

– Det är på grund av regnet och molnen.

Det kommer även att vara lite blåsigt mitt på dagen.

– Sydostlig och sydlig vind, med friska vindbyar.

Under morgondagen ser det ut att bli ett mer uppsprucket molntäcke men regnet kan ändå leta sig fram.

– Det kommer att hoppa upp någon grad, till 17–18 grader.

Natten mot fredag väntas en ny regnskur.

– Annars är vädret på fredagen väldigt likt torsdagen.

Helgen ser ut att bjuda på lite skurar både på lördagen och söndagen men det blir trots det inte helt molnfritt.