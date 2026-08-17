Så blir onsdagens väder i Kungsbacka

Det är dags att plocka fram paraplyet. Onsdagen kommer att kantas av mestadels regn.
– Sammanfattningsvis mycket moln och regn, säger Max Lindberg Stoltz, meteorolog på SMHI.
Inom kort drar regnet in över Kungsbacka.
– Det ser sen ut att fortsätta med lätt regn under onsdagen, säger Max Lindberg Stoltz.
Mot kvällen blir nederbörden mer skurbetonad.
– Det är inte förrän sena kvällen eller i natt som det blir helt uppehåll, säger meteorologen.
Temperaturen kommer att landa på omkring 15 grader.
– Det är på grund av regnet och molnen.
Det kommer även att vara lite blåsigt mitt på dagen.
– Sydostlig och sydlig vind, med friska vindbyar.
Under morgondagen ser det ut att bli ett mer uppsprucket molntäcke men regnet kan ändå leta sig fram.
– Det kommer att hoppa upp någon grad, till 17–18 grader.
Natten mot fredag väntas en ny regnskur.
– Annars är vädret på fredagen väldigt likt torsdagen.
Helgen ser ut att bjuda på lite skurar både på lördagen och söndagen men det blir trots det inte helt molnfritt.
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