Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
NYHETER 2026-08-19 KL. 06:45
Premium

Nu är bananflugornas tid här – så slipper du invasionen

Av Linnea Andersson

Sensommaren är högsäsong för bananflugor. Tar man inte tag i problemet kan det snabbt bli en invasion i köket. Thomas Persson Vinnersten på Anticimex förklarar varför flugorna dyker upp och hur du bäst blir av med dem.

Redan prenumerant? -


Bli prenumerant!


Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.

  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.
  • Papperstidningen fredagar.
  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.

Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.

Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.

Skapa konto
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.

Jag som ger bort prenumerationen är:

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

NYHETER 2026-08-19 KL. 12:18
Snart dags för debatt – då möts Kungsbackas politiker
Premium | NYHETER 2026-08-19 KL. 11:45
Skolorna i gång – här är programmet flest vill läsa
NYHETER 2026-08-19 KL. 10:14
Larm om brand i byggnad – var rök från bastu
NYHETER 2026-08-19 KL. 10:06
Stöld ur företagsbil – verktyg stulna
NYHETER 2026-08-19 KL. 09:20
Så blir onsdagens väder i Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-08-19 KL. 07:30
Familjeföretaget vill utöka – hoppas få bryta mer berg
Premium | NYHETER 2026-08-19 KL. 06:45
Nu är bananflugornas tid här – så slipper du invasionen
Premium | NYHETER 2026-08-18 KL. 20:30
Åtalas för grov våldtäkt mot barn
Premium | NYHETER 2026-08-18 KL. 19:00
Skogsägaren hyllar insatsen vid branden: ”Kunde gått illa”
Premium | NYHETER 2026-08-18 KL. 16:45
30 år sedan: Sparkrav i skolan och debatt om älg

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

NYHETER 2026-08-18 KL. 10:18
Buss och lastbil i krock – vägen stängdes av
Premium | NYHETER 2026-08-17 KL. 14:14
Boende efter misstänkta mordförsöket: "Jag hörde skottlossningen"
NYHETER 2026-08-17 KL. 14:48
Trafikolycka – tonåring förd till sjukhus i ambulans
NYHETER 2026-08-18 KL. 08:00
Pedagog på förskola åtalas – tog hårt tag i barn
Premium | NYHETER 2026-08-18 KL. 12:14
Buss krockade med lastbil – se videon

Fler nyheter


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.