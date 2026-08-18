Bastu började ryka på gym – räddningstjänsten ryckte ut

Av Johanna Simonsson

Räddningstjänsten larmades till ett gym efter uppgifter om en brand. Väl på plats visade det sig vara rökutveckling från en bastu.



Räddningstjänsten har fått in larm om brand i en byggnad. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid 10-tiden på onsdagen som larmet kom in till SOS Alarm.

Räddningstjänsten var på plats och kunde vid 10.30 konstatera att det inte rörde sig om någon brand.

– Det är ingen brand utan rök från en bastu. Det är en plastbit som har smält på aggregatet. Vi är på plats och håller på att ventilera och få ut röken, säger Sara Rosenqvist, larm- och ledningsoperatör på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Enligt polisen hade röken även spridit sig till omklädningsrummet.

– Vi har upprättat en anmälan om framkallande av fara för annan. Ingen misstänkt i nuläget, säger Johan Håkansson, polisens presstalesperson i region Väst.