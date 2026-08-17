Skogsägaren hyllar insatsen vid branden: ”Kunde gått illa”

En skogsbrand på cirka 200 kvadratmeter blossade upp i Idala under måndagskvällen. Men någon ringde 112 och räddningstjänsten var på plats strax därefter. Skogsägaren David Boketun är tacksam över både inringaren och räddningstjänstens insats.
– Hade branden inte släckts i tid hade det kunnat gå fruktansvärt illa, säger David Boketun, som driver Högens gård tillsammans med sin pappa.
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