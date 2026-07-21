Larm om brand i fordon på E6-avfart

Av Christina Nordwall

Räddningstjänsten fick larm om att det brann i ett fordon på Säröleden under tisdagseftermiddagen.



Brand i fordon på Säröleden. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

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Larmet kom vid 17.15 och räddningstjänsten befinner sig på platsen som ska vara avfarten från E6:an, vid Särömotet.

– Vi är på plats och har spärrat av vägen. Det handlar om rökutveckling från batteriet, det är ingen synlig brand, säger vakthavande på ledningscentralen, Räddningstjänsten Storgöteborg.