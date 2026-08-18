Uppgifter: 100 kilo knark hittat i Kungsbacka

Av Johanna Simonsson

Polisen har gjort flera tillslag och hittat stora mängder narkotika. Enligt TV4 har över 100 kilo amfetamin hittats i Kungsbacka kommun.

Över 100 kilo knark ska ha hittat i Kungsbacka enligt uppgifter till TV4. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Knarkrazzian ska ha genomförts sent på tisdagskvällen och flera avdelningar inom polisen ska ha varit inblandade i insatsen.

Enligt uppgifter till TV4 Nyheter ska polisen då ha hittat över 100 kilo amfetamin till ett gatuvärde av 25 miljoner kronor. Dessutom ska ytterligare narkotikabeslag ha gjorts efter tillslag mot bland annat bilar.

Minst tre personer ska ha gripits misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott.

Polisen utreder en hög hotbild mot flera adresser i västra Sverige efter amfetaminbeslaget och ska bevaka platserna.

Polisen har skickat ut ett pressmeddelande om att de gjort omfattande beslag av narkotika.

”Tillslagen har skett på flera olika platser i regionen. I samband med insatserna har ett flertal personer från olika delar av region Väst frihetsberövats. Ärendena befinner sig i ett tidigt utredningsskede. På grund av förundersökningssekretess kan polisen i nuläget inte lämna ytterligare detaljer om exakta platser eller mängder”, skriver polisen i pressmeddelandet.

Polisen är förtegen och kan inte bekräfta för Norra Halland om beslaget gäller Kungsbacka kommun.

– Det är inget jag kan bekräfta utan det får stå för TV4 i nuläget. Det är ett utredningsärende och inget pågående som jag har här och nu, säger Fredrik Svedemyr, polisens presstalesperson i region Väst.