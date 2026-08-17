Snart dags för debatt – då möts Kungsbackas politiker

Av Julia Sandstén Vikberg

På torsdag är det politikerdebatt på Kungsbacka teater. Politikerna ska diskutera flera aktuella ämnen och även svara på allmänhetens frågor.

– Tanken är att ge Kungsbackaborna en chans att nu inför valet få lyssna och bilda sig en uppfattning om vilket parti man tycker ska få rösten, säger Stefan Pettersson, VD och chefredaktör på Norra Halland.



Från en tidigare politikerdebatt på teatern i Kungsbacka. Arkivfoto: Malin Söderlind

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Alla partier som har en plats i kommunfullmäktige kommer att delta i debatten på torsdag, 20 augusti. Det är fri entré till evenemanget som arrangeras av organisationen Företagarna Kungsbacka tillsammans med Norra Halland.

Evenemanget börjar klockan 17.00 med mingel i teaterfoajén. Där finns möjlighet att prata med och ställa frågor till politikerna som kommer att vara på plats.

– Har man några frågor så kan man gå dit och fråga även om man inte har tid att vara med hela debatten, säger Stefan Pettersson.

18.00 drar debatten igång. Moderator under kvällen är Tobias Herbertzon. Fyra huvudämnen ska diskuteras – bostadsbyggande, utbildning och kompetens, trygghet samt investeringar, hållbarhet och framtida utveckling. Nytt för i år är formatet ”Heta stolen” där två partier per ämne kommer att ställas mot varandra. Allmänheten har även haft möjlighet att skicka in frågor som kommer att ställas till politikerna under kvällen.

– Jag hoppas att det blir en livlig men städad debatt. Tanken är att ge Kungsbackaborna en chans att nu inför valet få lyssna och bilda sig en uppfattning om vilket parti man tycker ska få rösten. Förhoppningsvis får man svar på en del frågor som kanske kan vara avgörande för vilket parti man väljer att rösta på, säger Stefan Pettersson.

Det är alltså gratis inträde till evenemanget men man behöver anmäla sig. Man kan föranmäla sig eller anmäla sig på plats på teatern.

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