Förare klarade alkoholtest – men misstänks för brott

Föraren klarade nykterhetskontrollen. Men saknade körkort för den lastbil som framfördes. Nu finns en misstanke om olovlig körning.

En man misstänks för brott trots att han klarade av den första alkoholkontrollen. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid 18-tiden under onsdagen som ett fordon stoppades för en rutinmässig kontroll av nykterheten på Hedebrovägen. Det testet gick bra.

Men en koll av körkortet visade att polisen ändå fick anledning att misstänka ett brott.

– Föraren saknade behörighet för den lastbil som kördes, det leder till en misstanke om olovlig körning, säger Elin Störkersen, stationsbefäl hos polisen i Kungsbacka.