Debatt: Låt unga möta politiken på riktigt

Av Ronny Karlsson

Aida Birinxhiku är en av debattörerna.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

När Dagens Nyheter nyligen gjorde ett större reportage om unga som vill påverka i politiken stod våra berättelser i fokus. Vi är båda från Halland, representerar olika partier och kandiderar till riksdagen. Vi tycker olika i en del frågor. I en sak är vi däremot helt eniga: fler unga måste få möjlighet att möta politiken på riktigt och känna att de själva kan vara med och påverka.

Den 13 september 2026 är det val. Många gymnasieelever ska rösta för första gången. Samtidigt vittnar politiska ungdomsförbund om att de alltför ofta nekas att besöka skolor. Vissa skolor bjuder in till debatter och samtal. Andra gör det bara under valår, eller inte alls. Det gör elevernas möte med demokratin ojämlikt.

Våra egna politiska engagemang började i ungdomsförbunden. Där fick vi pröva argument, lära oss hur politiken fungerar och möta andra unga som vill påverka samhället. Den möjligheten borde fler få.

Skolan har ett viktigt demokratiskt uppdrag. Elever ska få kunskap om hur samhället styrs, vad partierna står för och hur man själv kan påverka. Det uppdraget stärks när partier och ungdomsförbund bjuds in i ordnade och objektiva former. Då får elever möjlighet att ställa egna frågor, jämföra svar och bilda sig en uppfattning.

Självklart ska skolor kunna planera sin verksamhet och göra objektiva urval. Dagens regler behöver dock fungera bättre i praktiken. Ungdomsförbundens närvaro i skolan bör uppmuntras, inte begränsas till enstaka valdebatter.

Vi befinner oss i en tid när polariseringen ökar, när politiken ofta reduceras till några sekunders underhållning i flödet och när många unga känner minskad framtidstro. Då borde unga i Halland och i hela landet få möta politiken oftare, inte bara i mobilen och inte bara vart fjärde år när det är val. Demokratin stärks när fler unga får möjlighet att förstå den, delta i den och påverka den.

Felix Pettersson (C), kandidat #5 till riksdag och region

Aida Birinxhiku (S), riksdagsledamot