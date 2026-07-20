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NYHETER 2026-07-22 KL. 08:10
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Onsalabon vill krossa ”myten” om parkslide

Av Carl Johan Mårtensson

Husägarnas värsta mardröm och satt under strikta regler och kontroll. Men är växten verkligen så farlig som det påstås? Nils Adman har undersökt saken på egen hand och menar att det handlar om en överdriven oro.
– Jag är född på landet och vet hur man hanterar ogräs, säger Onsalabon till Norra Halland.

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