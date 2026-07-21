Forsne bemöter S om budget efter extra vårdmöte

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Hravn Forsne (M) är nöjd med att ledamöterna ställt sig bakom Alliansens initiativ om bredvidgång. Men att behovet skulle vara underordnat budget i verksamheten, som S påstår, stämmer inte hävdar han.
– Vi sätter alltid omsorgstagare först. Budgeten står aldrig i vägen, säger Hravn Forsne.
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