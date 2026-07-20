Fem bilar fick krossade rutor – värdesaker stals

En ruta krossas och värdesaker stjäls ur bilen. Under tisdagen kom det inte mindre än fem sådana anmälningar till polisen i Kungsbacka.
Det var mellan 10 och 17 under tisdagen som de olika anmälningarna gjordes.
– Någon har slagit sönder en ruta och sedan tagit värdesaker ur bilarna. Man kan tänka att det är någon eller några som gjort en räd och det är många bilar som står parkerade vid till exempel sjöar, säger Elin Störkersen, stationsbefäl hos polisen i Kungsbacka.
Stölderna har skett på olika platser, men mest i den södra kommundelen. Bland annat har tillgreppen gjorts i Frillesås samt längs Stättaredsvägen.
Ingen misstänkt finns, och det som stals ur bilarna var bland annat flera väskor, en ryggsäck och fiskeutrustning.
– Det är viktigt att ingen förvarar värdesaker i sin bil när den står parkerad, säger Störkersen.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.