Fem bilar fick krossade rutor – värdesaker stals

Av Ronny Karlsson

En ruta krossas och värdesaker stjäls ur bilen. Under tisdagen kom det inte mindre än fem sådana anmälningar till polisen i Kungsbacka.



Polisen utreder fem stycken stölder ur bilar. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var mellan 10 och 17 under tisdagen som de olika anmälningarna gjordes.

– Någon har slagit sönder en ruta och sedan tagit värdesaker ur bilarna. Man kan tänka att det är någon eller några som gjort en räd och det är många bilar som står parkerade vid till exempel sjöar, säger Elin Störkersen, stationsbefäl hos polisen i Kungsbacka.

Stölderna har skett på olika platser, men mest i den södra kommundelen. Bland annat har tillgreppen gjorts i Frillesås samt längs Stättaredsvägen.

Ingen misstänkt finns, och det som stals ur bilarna var bland annat flera väskor, en ryggsäck och fiskeutrustning.

– Det är viktigt att ingen förvarar värdesaker i sin bil när den står parkerad, säger Störkersen.