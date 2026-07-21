Härliga beskedet: Så blir vädret i Kungsbacka

Av Carl Johan Mårtensson

Onsdagen började med moln och mulet. Men nu väntas ett väderomslag vara på ingång.

– En tillfällig högtrycksvägg kommer passera Kungsbacka, säger Torbjörn Simann, meteorolog vid SMHI.



Snart kan det vara läge att plocka fram badkläderna igen. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Ett molntäcke parkerade sig över Kungsbacka under onsdagsförmiddagen och det väntas även komma någon enstaka regnskur.

– Det är lågtrycksbetonat väder idag men det ser inte ut som att det blir så mycket regn idag i Kungsbacka, det kan bli någon enstaka regnskur mitt på dagen, säger Torbjörn Simann

Men framåt eftermiddagen kan det vara läge att tända grillen och plocka fram parasollet.

– Molntäcket kommer spricka upp och det ser ut att kunna bli lite sol blandat med moln under kvällen. Temperaturen kan stiga mot ungefär 20 grader under eftermiddagen, sen verkar det som att det klarnar upp mer och mer under sen kväll och natt.

Det klara vädret ser ut att hålla i sig över torsdagen och meteorologen kommer med ett härligt besked för alla semesterfirare.

– Under morgondagen kommer en tillfällig högtrycksvägg passera Kungsbacka och det blir uppehållsväder. Det väntas bli en del sol under dagen och lite varmare väder med uppemot 20 till 24 grader, berättar meteorologen.