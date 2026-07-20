Misstänkt rattfylleri på Göteborgsvägen

En manlig förare i 45-årsåldern misstänks för rattfylleri efter en kontroll sent i går kväll.
Det var vid klockan 23.19 som polisen stoppade en bil på Göteborgsvägen.
– Det är en patrull som stoppar en bil och föraren får följa med för kontroll misstänkt för rattfylleri, säger Fredrik Svedmyr, polisens presstalesperson.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.