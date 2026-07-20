Misstänkt rattfylleri på Göteborgsvägen

Av Carl Johan Mårtensson

En manlig förare i 45-årsåldern misstänks för rattfylleri efter en kontroll sent i går kväll.



Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid klockan 23.19 som polisen stoppade en bil på Göteborgsvägen.

– Det är en patrull som stoppar en bil och föraren får följa med för kontroll misstänkt för rattfylleri, säger Fredrik Svedmyr, polisens presstalesperson.