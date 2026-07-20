Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
NYHETER 2026-07-22 KL. 07:45

Misstänkt rattfylleri på Göteborgsvägen

Av Carl Johan Mårtensson

En manlig förare i 45-årsåldern misstänks för rattfylleri efter en kontroll sent i går kväll.

Misstänkt rattfylleri på Göteborgsvägen
Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid klockan 23.19 som polisen stoppade en bil på Göteborgsvägen.

– Det är en patrull som stoppar en bil och föraren får följa med för kontroll misstänkt för rattfylleri, säger Fredrik Svedmyr, polisens presstalesperson.



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

NYHETER 2026-07-22 KL. 09:12
Fem bilar fick krossade rutor – värdesaker stals
Premium | NYHETER 2026-07-22 KL. 08:10
Onsalabon vill krossa ”myten” om parkslide
NYHETER 2026-07-22 KL. 07:45
Misstänkt rattfylleri på Göteborgsvägen
Premium | NYHETER 2026-07-22 KL. 07:15
Ingrodd smuts och dåliga rutiner i köket på boende
Premium | NYHETER 2026-07-21 KL. 21:15
Hela Europaeliten dras till Frillesås i helgen
Premium | NYHETER 2026-07-21 KL. 20:00
BUP nekar barn intyg för Lisebergsbesök
Premium | NYHETER 2026-07-21 KL. 19:00
Extrainsatta vårdmötet – vill lägga örat mot golvet
NYHETER 2026-07-21 KL. 17:00
Kungsbacka får bidrag till litteratur för unga
NYHETER 2026-07-21 KL. 15:00
Så varmt är det på din badplats just nu
NYHETER 2026-07-21 KL. 14:09
Blomsterrabatt fattade eld – räddningstjänsten kallades

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

NYHETER 2026-07-21 KL. 06:53
Olycka på Onsalavägen – stor trafikpåverkan under morgonen
Premium | NYHETER 2026-07-21 KL. 20:00
BUP nekar barn intyg för Lisebergsbesök
Premium | NYHETER 2026-07-20 KL. 11:50
Renovering pågår – men vad händer med hörnlokalen?
NYHETER 2026-07-20 KL. 13:08
Över 1 200 påverkades av strömavbrott i Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-07-20 KL. 12:30
Fel saker slängs i toaletten – då blir det badförbud

Fler nyheter

Blåljus: Fem bilar fick krossade rutor – värdesaker stalsBlåljus: Misstänkt rattfylleri på GöteborgsvägenNyheter: Ingrodd smuts och dåliga rutiner i köket på boende Nyheter: BUP nekar barn intyg för Lisebergsbesök
Onsalabon vill krossa ”myten” om parkslide
NYHETER 2026-07-22 KL. 08:10
Premium

Onsalabon vill krossa ”myten” om parkslide

TV-klipp och nyheter

Ingrodd smuts och dåliga rutiner i köket på boende
2026-07-22 KL. 07:15
Premium

Ingrodd smuts och dåliga rutiner i köket på boende

2026-07-22 KL. 10:00

Debatt: Omsorgen förtjänar en nyanserad diskussion

Extrainsatta vårdmötet – vill lägga örat mot golvet
2026-07-21 KL. 19:00
Premium

Extrainsatta vårdmötet – vill lägga örat mot golvet

Fem bilar fick krossade rutor – värdesaker stals
2026-07-22 KL. 09:12

Fem bilar fick krossade rutor – värdesaker stals

Misstänkt rattfylleri på Göteborgsvägen
NYHETER 2026-07-22 KL. 07:45

Misstänkt rattfylleri på Göteborgsvägen

Hela Europaeliten dras till Frillesås i helgen
NYHETER 2026-07-21 KL. 21:15
Premium

Hela Europaeliten dras till Frillesås i helgen

BUP nekar barn intyg för Lisebergsbesök
NYHETER 2026-07-21 KL. 20:00
Premium

BUP nekar barn intyg för Lisebergsbesök

Uppsats i ljusterapi ledde till stipendium
FAMILJ 2026-07-21 KL. 18:00
Premium

Uppsats i ljusterapi ledde till stipendium

Kungsbacka får bidrag till litteratur för unga
NYHETER 2026-07-21 KL. 17:00

Kungsbacka får bidrag till litteratur för unga

Så varmt är det på din badplats just nu
NYHETER 2026-07-21 KL. 15:00

Så varmt är det på din badplats just nu

Blomsterrabatt fattade eld – räddningstjänsten kallades
NYHETER 2026-07-21 KL. 14:09

Blomsterrabatt fattade eld – räddningstjänsten kallades

Debatt: Barnfamiljer behöver få det bättre nu
DEBATT 2026-07-21 KL. 14:00

Debatt: Barnfamiljer behöver få det bättre nu

Soligt idag – men så förändras vädret under veckan
NYHETER 2026-07-21 KL. 13:08

Soligt idag – men så förändras vädret under veckan

Festen på torget inledd – NH sätter betyg på rätterna
NYHETER 2026-07-21 KL. 12:25
Premium

Festen på torget inledd – NH sätter betyg på rätterna

Grön sommar för Kenneth – klipper sex hektar gräs
FAMILJ 2026-07-21 KL. 11:55
Premium

Grön sommar för Kenneth – klipper sex hektar gräs

Rejäl investering – robotar tar över på gräsytorna
NYHETER 2026-07-21 KL. 11:15
Premium

Rejäl investering – robotar tar över på gräsytorna

Satsning ger Teknik tid att göra annat

Debatt: Vi vill ha fler cykelvägar i Kungsbacka
DEBATT 2026-07-21 KL. 10:00

Debatt: Vi vill ha fler cykelvägar i Kungsbacka

Sänggrind lämnades öppen – boende bröt höften
NYHETER 2026-07-21 KL. 09:08
Premium

Sänggrind lämnades öppen – boende bröt höften

Stökig kvinna försökte bita polis i natt
NYHETER 2026-07-21 KL. 07:08

Stökig kvinna försökte bita polis i natt

Olycka på Onsalavägen – stor trafikpåverkan under morgonen
NYHETER 2026-07-21 KL. 06:53

Olycka på Onsalavägen – stor trafikpåverkan under morgonen

Trafikbråk urartade – äldre man åtalas för misshandel
NYHETER 2026-07-21 KL. 06:45
Premium

Trafikbråk urartade – äldre man åtalas för misshandel

En dag bland 15 000 tävlande på O-ringen
SPORT 2026-07-20 KL. 21:00
Premium

En dag bland 15 000 tävlande på O-ringen

Ercan ger inte upp hoppet om alkoholtillstånd i Åsa
NYHETER 2026-07-20 KL. 20:00
Premium

Ercan ger inte upp hoppet om alkoholtillstånd i Åsa

Rådet – snart dags att förebygga måsproblemen
NYHETER 2026-07-20 KL. 19:00
Premium

Rådet – snart dags att förebygga måsproblemen

Nöter målvaktsspelets grunder mitt i sommaren
SPORT 2026-07-20 KL. 18:00
Premium

Nöter målvaktsspelets grunder mitt i sommaren

Smaker från 24 länder intar torget:
NYHETER 2026-07-20 KL. 17:00
Premium

Smaker från 24 länder intar torget: "Mat förbrödrar"

Brand i villa i Kullavik
NYHETER 2026-07-20 KL. 16:42

Brand i villa i Kullavik

Här är Kungsbackas varmaste badplatser just nu
NYHETER 2026-07-20 KL. 15:53

Här är Kungsbackas varmaste badplatser just nu

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

DEBATT 2026-07-22 KL. 10:00
Debatt: Omsorgen förtjänar en nyanserad diskussion
NYHETER 2026-07-22 KL. 09:12
Fem bilar fick krossade rutor – värdesaker stals
Premium | NYHETER 2026-07-22 KL. 08:10
Onsalabon vill krossa ”myten” om parkslide
NYHETER 2026-07-22 KL. 07:45
Misstänkt rattfylleri på Göteborgsvägen
Premium | NYHETER 2026-07-22 KL. 07:15
Ingrodd smuts och dåliga rutiner i köket på boende
BLÅLJUS 2026-07-21 KL. 22:05
Inbrott i bil vid Varbergsvägen
Premium | NYHETER 2026-07-21 KL. 21:15
Hela Europaeliten dras till Frillesås i helgen
Premium | NYHETER 2026-07-21 KL. 20:00
BUP nekar barn intyg för Lisebergsbesök
Premium | NYHETER 2026-07-21 KL. 19:00
Extrainsatta vårdmötet – vill lägga örat mot golvet
Premium | FAMILJ 2026-07-21 KL. 18:00
Uppsats i ljusterapi ledde till stipendium
NYHETER 2026-07-21 KL. 17:00
Kungsbacka får bidrag till litteratur för unga
NYHETER 2026-07-21 KL. 15:00
Så varmt är det på din badplats just nu

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD och chefredaktör:
Stefan Pettersson
Ansvarig utgivare:
Ronny Karlsson
Tel: 0300-52 13 64
ronny.karlsson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.