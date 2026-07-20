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NYHETER 2026-07-21 KL. 20:00
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BUP nekar barn intyg för Lisebergsbesök

Av Thomas Östberg

Att gå på Liseberg kan vara svårt och jobbigt för ett barn med en funktionsnedsättning, till exempel svår ADHD. Därför finns möjligheten att med stöd av intyg slippa stå i kö vid attraktionerna. Men när föräldrarna Sebastian och Elisabeth Lindberg på tisdagsmorgonen kontaktade BUP i Kungsbacka fick de veta att man inte längre skriver under den färdiga intygsblanketten – av resursskäl.

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