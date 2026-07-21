Trafikolycka med flera fordon på E6 – vägen stängdes av

Av Carl Johan Mårtensson

En trafikolycka med flera fordon inträffade på E6 under onsdagseftermiddagen.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in klockan 14.09 och det handlar om flera bilar som ska vara inblandade.

Räddningstjänst är kallad till platsen. Olyckan ska ha inträffat en bit norr om avfarten till Fjärås och det är trafiken i norrgående riktning som påverkas.

– Det är ett antal bilar inblandade och vi är påväg till platsen, säger Björn van Der Kaay, larm- och ledningsoperatör på räddningstjänsten, vid klockan 14.15.

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Olyckan ska ha mycket stor påverkan på trafiken och vägen är helt avstängd i norrgående riktning.

Det finns inga uppgifter om personskador men enligt SOS Alarm ska även ambulans ha kallats till platsen.

– Tre personbilar ska vara involverade, det ska handla om någon typ av bakifrån-kollision. Räddningstjänst och ambulans är framme, säger Magnus Åkervik, teamledare på SOS Alarm.

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Enligt Trafikverket ska vägen vara fri från hinder nu men det väntas vara fortsatt köbildning en stund till.

Polisen är på plats och håller förhör med de inblandade.