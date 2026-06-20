Singelolycka – personbil har voltat

Av Ronny Karlsson

En singelolycka har inträffat i den södra delen av Kungsbacka kommun under måndagseftermiddagen.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Trafikolyckan larmades in klockan 16.38 och gällde Sätilavägen, strax väster om Sundstorp.

– Vi är på plats där. Det är en singelolycka med en bil som har voltat. En person sitter kvar i bilen, inte fastklämd, och ambulans är framme och vårdar, sa Mats Gränsmark, larm- och ledningsbefäl på Räddningstjänsten, strax innan kl 17.

Sätilavägen var avspärrad i båda riktningarna under det att räddningsarbetet pågick. Föraren avfördes från olycksplatsen i ambulans. Ingen är misstänkt för brott enligt polisen.