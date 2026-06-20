Singelolycka – personbil har voltat

En singelolycka har inträffat i den södra delen av Kungsbacka kommun under måndagseftermiddagen.
Trafikolyckan larmades in klockan 16.38 och gällde Sätilavägen, strax väster om Sundstorp.
– Vi är på plats där. Det är en singelolycka med en bil som har voltat. En person sitter kvar i bilen, inte fastklämd, och ambulans är framme och vårdar, sa Mats Gränsmark, larm- och ledningsbefäl på Räddningstjänsten, strax innan kl 17.
Sätilavägen var avspärrad i båda riktningarna under det att räddningsarbetet pågick. Föraren avfördes från olycksplatsen i ambulans. Ingen är misstänkt för brott enligt polisen.
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.